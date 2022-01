Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme avertissement pour Paqueta…

Publié le 7 janvier 2022 à 6h15 par Th.B.

Le PSG semblerait être intéressé par le profil de Lucas Paqueta dans le cadre d’un potentiel transfert. Néanmoins, pour Jérôme Rothen, Leonardo et la direction sportive du Paris Saint-Germain ne devraient pas tenter le coup Paqueta.

Directeur sportif du PSG, Leonardo semblerait s’intéresser au profil de Lucas Paqueta qui brille avec l’OL. De quoi donner des idées à Newcastle, qui est passé sous pavillon saoudien en octobre dernier et qui compte notamment se maintenir en Premier League en réalisant un mercato hivernal XXL. Le10sport.com vous dévoilait dernièrement une offre de 40M€ des Magpies . Cependant, l’OL a décidé de ne pas donner suite après le refus de Lucas Paqueta. Le PSG arrivera-t-il à avoir plus de chances avec l’international brésilien et compatriote de Neymar ? Selon L’Équipe , le PSG serait sur les rangs, néanmoins, le Paris Saint-Germain ne devrait pas se lancer sur les traces du milieu offensif de l’OL selon l’ancienne icône du club de la capitale, à savoir Jérôme Rothen.

« L’effectif est cohérent. Ce qu’il faut instaurer au plus vite, c’est le respect de l’entraîneur »