Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le pire des scénarios se précise pour Boubacar Kamara !

Publié le 8 janvier 2022 à 13h30 par A.C.

En fin de contrat, Boubacar Kamara pourra quitter l’Olympique de Marseille dans seulement quelques mois, ce que Pablo Longoria aimerait éviter.

C’est un dossier très délicat. Formé au club et très important dans le dispositif de Jorge Sampaoli cette saison, Boubacar Kamara s’approche dangereusement de la fin de son contrat. Son départ pourrait être un véritable coup dur pour l’Olympique de Marseille, mais surtout pour Pablo Longoria, qui a basé son projet sur les plus-values réalisées avec les différents départs. Ainsi, ce mercato hivernal est une occasion immanquable pour Longoria de vendre Kamara et donc d’assurer un minimum d’argent à l’OM, qui va notamment devoir débourser plus de 20M€ pour les options d’achat obligatoires de Pau Lopez et de Cengiz Ünder. Une piste s’est rapidement précisée pour le joueur de 22 ans, avec l’AS Roma de José Mourinho. Mal en point en Serie A, les Giallorossi seraient à la recherche d’un milieu de terrain et des négociations auraient déjà été engagée avec l’OM par le directeur sportif romain Tiago Pinto.

La Roma choisit Sergio Oliveira

Il semble finalement que Pablo Longoria devra faire une croix sur l’AS Roma ! Ce samedi, Il Corriere dello Sport nous apprend que José Mourinho aurait trouvé le milieu de terrain tant recherché... et ce n’est pas Boubacar Kamara. D’après les informations du quotidien italien c’est plutôt Sergio Oliveira qui devrait débarquer dans la Ville Éternelle au cours des prochains jours. Sous contrat avec le FC Porto jusqu’en 29 ans, le Portugais devrait éclipser la poste Kamara, qui pourrait donc rester à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de son contrat.

Kamara ne veut pas partir cet hiver