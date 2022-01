Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane va-t-il succéder à Mauricio Pochettino ?

Publié le 8 janvier 2022 à 8h00 par La rédaction

Après avoir annoncé l’arrivée de Lionel Messi au PSG, Daniel Riolo a affirmé que Zinedine Zidane allait lui aussi débarquer dans la capitale. Comme annoncé par le10sport.com, l’entraîneur français est le grand objectif des Qataris. Mais selon vous, Zidane va-t-il rejoindre le PSG ?

Si Mauricio Pochettino a été confirmé dans ses fonctions en fin d’année dernière par Leonardo, cela ne signifie pas pour autant que l’Argentin est assuré d’honorer son contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG. Comme vous l’a révélé le10sport.com, son départ n’est plus exclu par l’état-major qatari, alors que la piste Manchester United reste d’actualité pour lui à en croire la presse anglaise. Mauricio Pochettino pourrait donc prochainement plier bagage, d’autant que la grande priorité des prioritaires qataris est libre de tout contrat : Zinedine Zidane. Profitant de son temps libre après son départ du Real Madrid en mai dernier, le Français n’écarte plus la possibilité de prendre en main l’équipe parisienne, grâce notamment au forcing d’Alain Migliaccio, son conseiller historique. D’après les informations divulguées par le10sport.com le 17 décembre dernier, le PSG avance ainsi pas à pas dans le dossier Zidane, et cela pourrait prochainement s’accélérer.

Zidane au PSG ?