Mercato - PSG : Le gros coup de bluff de Leonardo pour Zidane !

Publié le 8 janvier 2022 à 10h45 par A.C.

Du côté du Paris Saint-Germain on assure ne pas être en contact avec Zinedine Zidane, mais ce dernier est bel et bien le favori pour remplacer un Mauricio Pochettino très fragilisé.

Arrivé il y a un peu plus d’un an, Mauricio Pochettino ne semble pas vraiment être l’homme de la situation au Paris Saint-Germain. Cet été déjà, son départ semblait proche et il a finalement dû prolonger jusqu’en 2023 pour que les spéculations se taisent... mais pas pour très longtemps ! En novembre dernier, nous vous avons en effet annoncé en exclusivité sur le10sport.com que le PSG commence à travailler à l’après-Pochettino, qui pourrait laisser sa place à la fin de la saison.

Zidane et le PSG échangent en coulisses