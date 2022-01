Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Zidane... Mauricio Pochettino a eu très chaud !

Publié le 8 janvier 2022 à 9h45 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino est annoncé sur le départ au Paris Saint-Germain, avec Zinedine Zidane qui pourrait prendre sa place.

Entre Mauricio Pochettino et le Paris Saint-Germain, ça ne semble pas vraiment coller. Celui qui a porté les couleurs du club parisien en tant que joueur, semble être en difficulté et comme souvent avec ses prédécesseurs, c’est sa gestion d’un vestiaire empli de stars qui est pointée du doigt. Ainsi, nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’au sein du PSG on commence déjà à planifier son départ et son remplaçant est tout trouvé, puisque Zinedine Zidane est un profil qui plait énormément. Il faut dire que l’ancien du Real Madrid a montré pouvoir gérer les gros egos et pourrait donc être le capitaine de navire tant attendu par le PSG.

Zidane aurait pu débarquer cet automne