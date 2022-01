Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une réponse du clan Zidane !

Publié le 8 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Zinedine Zidane est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, son ancien adjoint sur le banc du Real Madrid préfère botter en touche à ce sujet.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane est la grande priorité du Qatar pour le PSG en cas de limogeage de Mauricio Pochettino dans les mois à venir. Un dossier qui ne cesse de faire couler beaucoup d’encre depuis quelques semaines, et dans un entretien accordé à beINSPORTS jeudi soir, son adjoint David Bettoni a livré ses vérités sur l’option PSG pour Zidane.

« Seul l’avenir le dira »