Mercato - ASSE : Pascal Dupraz a vendu la mèche pour son nouveau buteur ?

Publié le 8 janvier 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Conformément aux révélations exclusives du 10Sport, Jean-Philippe Mateta devrait bien être le prochain buteur de l’ASSE comme l’a laissé entendre Pascal Dupraz.

L’ASSE s’active plus que jamais en cette période de mercato hivernal ! Après Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, les Verts veulent un renfort au poste d’avant-centre, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, il s’agira de Jean-Philippe Mateta. Actuellement prêté par Mayence à Crystal Palace, le joueur français de 24 ans va débarquer dans les prochains jours à l’ASSE, et Pascal Dupraz a presque vendu la mèche sur le dossier Mateta dans son entretien accordé à à France Bleu Saint-Etienne.

« Nous l’avons souvent au téléphone »