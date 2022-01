Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz justifie l'arrivée de Bernardoni !

Publié le 7 janvier 2022 à 14h10 par A.M. mis à jour le 7 janvier 2022 à 14h11

Alors que l'ASSE a réussi à obtenir le prêt de Paul Bernardoni, Pascal Dupraz justifie son choix de recruter un gardien de but.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE a obtenu le prêt de Paul Bernardoni qui débarque en provenance d'Angers. Un choix qui peut surprendre compte tenu du fait qu'Etienne Green était l'une des révélations de la saison dernière et vient de réaliser une première partie de saison assez solide. Cependant, d'une part Etienne Green est blessé, et d'autre part, Pascal Dupraz souhaitait compter sur un gardien de but d'expérience alors que l'ASSE se bat pour son maintien dans l'élite. C'est ce qu'explique l'entraîneur de l'ASSE en conférence de presse.

«Le premier argument c'est que le gardien titulaire est blessé»