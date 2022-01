Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts visent encore du lourd pour cet hiver !

Publié le 7 janvier 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Bien que l'ASSE ait déjà recruté trois nouveaux joueurs, le mercato est encore loin d'être terminé pour les Verts qui attendent encore au moins trois recrues d'ici la fin du mercato.

L'AS Saint-Etienne ne chôme pas cet hiver. Bien décidés à se renforcer afin de compenser les nombreux départs à la CAN et tout faire pour sauver le club de la relégation, les Verts ont obtenu les prêts de Paul Bernardoni et Sada Thioub, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Deux arrivées qui font suite à celle de Bakary Sako qui a débarqué libre. Mais c'est encore loin d'être terminé. « On vient de se renforcer avec quatre joueurs. La direction souhaite en prendre au moins deux autres », assurait ainsi Roland Romeyer dans les colonnes du Progrès . Présent en conférence de presse, Pascal Dupraz va encore plus loin et annonce encore trois renforts à venir. « Il y aura encore trois arrivées, je l'ai dit aux joueurs », assurait le nouvel entraîneur de l'ASSE. Et les profils se dessinent.

L'ASSE attend encore trois recrues