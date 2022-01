Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce proche de Zidane lâche une réponse pour le PSG !

Publié le 6 janvier 2022 à 20h15 par P.L.

Sans club depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane est dans le viseur du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. Une piste évoquée par David Bettoni, son ancien adjoint.

Libre depuis son départ du Real Madrid la saison dernière, Zinédine Zidane ne cesse d’affoler l’Europe quant à son avenir. Le PSG figure parmi les prétendants du technicien français. Mieux encore, l’entraîneur de 49 ans est la priorité du club de la capitale en cas de départ de Mauricio Pochettino comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. L’Argentin est très loin de faire l’unanimité au sein de la formation parisienne, au point que l’ancien de Tottenham est régulièrement annoncé en partance ces derniers temps. De son côté, Zinédine Zidane n’a toujours pris aucune décision pour son avenir. Et il n’en aurait même pas discuté avec David Bettoni, son fidèle adjoint.

« Zidane au PSG ? Très honnêtement, je n’en ai pas parlé avec lui »