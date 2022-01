Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ultime obstacle pour le départ de Philippe Coutinho ?

Publié le 6 janvier 2022 à 18h30 par Pierrick Levallet

En grande difficulté au FC Barcelone depuis son arrivée en 2018, Philippe Coutinho se rapprocherait de plus en plus d'un retour en Premier League. Cependant, les négociations entre le club catalan et Aston Villa pourraient connaître un coup d'arrêt à cause d'un détail important.

Désireux de se construire une nouvelle équipe afin de renouer avec le succès et la gloire sur l’échelle européenne, le FC Barcelone miserait grandement sur le marché des transferts afin de renforcer au mieux l’effectif de Xavi. Mais pour cela, le club catalan compterait également sur quelques départs afin d’alléger sa masse salariale. Dans cette optique, Joan Laporta aurait placé quelques noms sur la liste des transferts, comme celui de Philippe Coutinho. Recruté en 2018 pour remplacer Neymar, le joueur de 29 ans n’a jamais su réellement répondre aux attentes placées en lui. Rapidement, le Brésilien s’est attiré la foudre des supporters blaugrana et se retrouve désormais considéré comme un indésirable au Barça . Lors de ce mercato hivernal, Philippe Coutinho se rapprocherait de plus en plus d’un départ, et plus précisément d’un retour en Premier League puisqu’Aston Villa serait en pole position pour le récupérer. Cependant, un détail important pourrait ralentir les pourparlers entre les deux clubs.

Le Barça doit prendre en charge une partie du salaire de Philippe Coutinho

Selon les informations partagées par le journaliste Rudy Galetti sur son compte Twitter , les négociations seraient toujours en cours entre le FC Barcelone et Aston Villa pour le prêt de Philippe Coutinho. Néanmoins, le club catalan devrait prendre en charge une partie du salaire du milieu offensif de 29 ans s’il rejoint l’actuel 13e de Premier League. Une tendance confirmée par Matteo Moretto, journaliste pour Sky Sports, puisqu’Aston Villa ne serait pas en mesure d’assumer la totalité des émoluments du Brésilien. Par ailleurs, d’autres clubs du championnat anglais suivraient toujours avec attention l’évolution de la situation de Philippe Coutinho. De son côté, Steven Gerrard n’a pas manqué de couvrir d’éloges son ancien coéquipier à Liverpool avant d’évoquer la rumeur qui lie son équipe et Philippe Coutinho.

Gerard garde le mystère !