Mercato - PSG : C’est confirmé pour Zinédine Zidane à Paris !

Publié le 7 janvier 2022 à 18h15 par D.M.

L'arrivée de Zinédine Zidane au PSG se précise si l'on en croit les propos de Daniel Riolo et de certains journalistes espagnols. Le technicien français pourrait prendre la succession de Mauricio Pochettino dans les prochains mois.

La rumeur Mauricio Pochettino à Manchester United fait des nouveaux la UNE des médias anglais, tout comme la possible arrivée de Zinédine Zidane au PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com le 17 décembre dernier, le club parisien avance pas à pas dans ce dossier. Son conseiller historique, Alain Migliaccio, fait d’ailleurs le forcing pour qu’il rejoigne la capitale. L’arrivée de Zidane au PSG prend doucement forme. Selon Daniel Riolo, le champion du monde 1998 a déjà fait son choix et prendra la succession de Pochettino « au plus tard en juin prochain . » Une information confirmée en Espagne.

La piste Zidane est confirmée