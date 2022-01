Foot - Mercato

Mercato : Vers un incroyable coup de tonnerre pour l'avenir de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 7 janvier 2022 à 17h00 par La rédaction

Insatisfait de la situation de Manchester United et de la récente nomination de Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo pourrait décider de quitter les Red Devils à la fin de la saison.

L'été dernier, Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus pour faire son grand retour à Manchester United. À 36 ans, le quintuple Ballon d'Or enchaîne les performances de haut niveau sur le front de l'attaque des Red Devils . Depuis le début de la saison, le Portugais a marqué 14 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues. Néanmoins, la récente nomination de Ralf Rangnick sur le banc du club anglais n'aurait pas convaincu Cristiano Ronaldo...

Ronaldo envisage de partir dès juin 2022