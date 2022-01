Foot - Mercato

Mercato : PSG, Real Madrid, Barcelone… Ça s’emballe pour Erling Haaland !

Publié le 7 janvier 2022 à 14h30

Alors qu’il sera assurément l’une des grandes attractions du prochain mercato estival, Erling Haaland figure sur les tablettes du PSG, du Real Madrid, de Barcelone et de Manchester City qui semblent bien partis pour se livrer un bras de fer colossal pour le buteur norvégien du Borussia Dortmund.

Au même titre que Kylian Mbappé qui semble déjà promis à un départ libre du PSG pour rejoindre le Real Madrid comme le10sport.com vous l’a indiqué jeudi, Erling Haaland animera le mercato estival 2022 et fait déjà l’objet de toutes les convoitises chez les cadors européens. Comme l’attestaient nos révélations exclusives du mois d’août dernier, le PSG a d’ailleurs coché le nom du buteur du Borussia Dortmund parmi ses grandes priorités pour remplacer Mbappé en fin de saison, d’autant qu’une clause à hauteur de 75M€ est incluse dans le contrat d’Haaland à partir de l’été 2022. Mais pour rafler la mise dans ce dossier, le PSG devra affronter des concurrents XXL…

Real Madrid, Barcelone, City… Ils sont là pour Haaland

Comme l’a annoncé The Athletic ce vendredi, Manchester City est également bien déterminé à recruter Erling Haaland et a prévu de s’entretenir prochainement avec son agent, Mino Raiola, pour débuter les négociations concrètes. Pep Guardiola entre donc dans la danse dans ce dossier, alors que le Real Madrid et le FC Barcelone semblaient avoir pris une longueur d’avance ces dernières semaines. Mais là encore, énorme rebondissement annoncé ce vendredi par ESPN : le club merengue aurait finalement décidé de laisser Haaland filer au Barça l’été prochain, un choix qui s’explique par une stratégie commerciale mise en place par Florentino Pérez : le président du Real Madrid compte mettre en opposition Kylian Mbappé et Erling Haaland, comme ce fut le cas à l’époque entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Reste à savoir si le PSG aura son mot à dire dans tout ça…

