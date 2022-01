Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision hallucinante du Real Madrid dans le dossier Haaland ?

Publié le 7 janvier 2022 à 14h15 par G.d.S.S.

Au même titre que le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid courtisent Erling Haaland pour l’été prochain. Mais le club merengue voudrait finalement laisser le champ libre au Barça dans ce dossier pour une raison bien précise…

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en août dernier, le PSG a dressé son plan de vol dans l’optique du probable départ de Kylian Mbappé qui arrive en fin de contrat l’été prochain, et Erling Haaland fait partie des grandes priorités de Doha pour lui succéder. Toutefois, le Real Madrid et le FC Barcelone sont également annoncés avec insistance sur les traces du buteur norvégien du Borussia Dortmund, et une décision inattendue aurait même été prise par l’un des deux cadors espagnols dans ce feuilleton.

Le Real Madrid veut Haaland… au Barça !