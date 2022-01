Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contrarié par un ancien titi pour son mercato ?

Publié le 7 janvier 2022 à 13h15 par G.d.S.S.

Alors que West Ham envisagerait de recruter Abdou Diallo qui ne sera pas retenu par le PSG en cas de bonne offre, l’ancien défenseur parisien Dan-Axel Zadagou pourrait tout relancer dans ce dossier. Explications.

Parmi les éléments du PSG disposant d’un bon de sortie pour ce mercato de janvier, Abdou Diallo (25 ans) est bien évidemment concerné. Le défenseur central sénégalais, sous contrat jusqu’en juin 2024 au Parc des Princes, figure depuis quelque temps sur les tablettes du Milan AC, et West Ham aurait également fait son apparition dans ce dossier sans qu’aucune offre officielle n’ait encore été formulée au PSG. Mais Diallo n’est pas la seule piste des Hammers …

Zagadou en concurrence avec Diallo pour West Ham