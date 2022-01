Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour cet attaquant de Ligue 1 !

Publié le 8 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Supervisé par le PSG, Jonathan David pourrait faire faux bond au Paris Saint-Germain en troquant la tunique du LOSC pour celle d’Arsenal en fin de saison…

En pleine forme avec le LOSC cette saison, Jonathan David fait tourner la tête d’un bon nombre de clubs en Europe. Le10sport.com vous révélait le 16 novembre dernier que l’international canadien de 21 ans dispose d’un beau marché puisque Newcastle, l’Inter ou encore le PSG en pincent pour l’avant-centre lillois. Cependant, il a depuis été question d’un intérêt d’Arsenal. Et au vu de la tournure du dossier David, le PSG devrait bel et bien se méfier d’Arsenal dans le cadre d’un transfert à l’été 2022…

L’intérêt d’Arsenal pour David est confirmé pour la prochaine intersaison !