Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup d’arrêt brutal pour Mauro Icardi !

Publié le 8 janvier 2022 à 14h30 par A.C.

Le départ de Mauro Icardi est un sujet très commenté en ce début de mercato, mais l’attaquant de 28 ans pourrait bien poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain.

Seul véritable numéro 9 du Paris Saint-Germain cette saison, Mauro Icardi semble plus que jamais en marge du groupe. Son temps de jeu s’est grandement réduit avec l’arrivée de Lionel Messi cet été et jamais il n’a su se montrer décisif, lorsque Mauricio Pochettino a fait appel à lui. Ainsi, comme l’été dernier, un départ d’Icardi est à nouveau évoqué en ce mercato hivernal. Il ne faut en effet pas oublier que Leonardo doit récupérer près de 100M€ en ce mois de janvier et Icardi aurait une valeur sur le marché de 28M€, à en croire le site spécialisé Transfermarkt . D’ailleurs, Leonardo peut compter sur une piste récurrente avec la Juventus, qui avait déjà approché le buteur du PSG lors du dernier mercato estival et qui est à nouveau à la recherche d’un renfort offensif à offrir à Massimiliano Allegri. Son équipe a en effet un bilan famélique de 28 buts en 20 journées de Serie A...

Le PSG et la Juventus ne sont pas d’accord

Au sein de la Juventus, il y a un homme qui serait tout particulièrement fan de Mauro Icardi et il s’agirait de Massimiliano Allegri. Ce dernier souhaite recruter l’ancien de l’Inter depuis 2015 et son premier passage à Turin, mais jamais il n’a semblé proche de pouvoir y arriver. Le bon moment semble désormais arrivé, mais ses dirigeants semblent vouloir freiner les ardeurs d’Allegri. La Gazzetta dello Sport explique en effet que l’administrateur délégué Maurizio Arrivabene souhaite serrer la vis et aurait donc posé un cadre clair pour Icardi : un prêt sec de six mois, sans option d’achat. Une formule absolument pas au gout de Leonardo, qui ne voudrait qu’un transfert définitif pour le numéro 9 du PSG.

Wanda Nara effraie les prétendants