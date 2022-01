Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un joli coup de Dupraz est déjà validé !

Publié le 8 janvier 2022 à 14h10 par A.M.

Prêté par Angers, Paul Bernardoni vient apporter de l'expérience à l'ASSE. Une recrue validée par Franck Honorat qui a côtoyé le portier à Clermont.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE a bel et bien obtenu le prêt de Paul Bernardoni qui débarque en provenance d'Angers. L'ancien portier de Bordeaux et Nîmes débarque pour apporter son expérience à un poste où Etienne Green (21 ans) et Stefan Bajic (20 ans) étaient en concurrence. D'autant plus que Paul Bernardoni a déjà connu la lutte pour le maintien avec Nîmes. Pour Franck Honorat, qui l'a côtoyé à Clermont, Paul Bernardoni va faire du bien à l'ASSE.

«À mon humble avis c’est une bonne recrue pour l’ASSE»