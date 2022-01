Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C'est confirmé pour ce transfert à 12M€ !

Publié le 8 janvier 2022 à 10h10 par A.M.

Titulaire lors de la victoire de l'OM contre les Girondins de Bordeaux vendredi soir (1-0), Pau Lopez a disputé son 20e match à Marseille ce qui signifie que son option d'achat sera levée.

Compte tenu de ses finances, l'Olympique de Marseille a été contraint de boucler plusieurs opérations sous la forme de prêts avec option d'achat afin de reporter les investissements. C'est notamment le cas de Pau Lopez qui est arrivé en provenance de l'AS Roma l'été dernier. Et Pablo Longoria révélait d'ailleurs la condition pour que l'option d'achat du portier espagnol soit levée. « Guendouzi et Ünder, c’est lié au maintien. Pau Lopez, s’il dispute 20 matches. Ce sont des options pratiquement automatiques », confiait le président de l'OM dans les colonnes de L'Equipe .

L'option d'achat de Pau Lopez va être levée

Et cela tombe bien puisqu'à l'occasion du déplacement à Bordeaux vendredi soir, Pau Lopez était une nouvelle fois titulaire. Le portier espagnol a ainsi disputé son 20e match sous les couleurs de l'OM ce qui signifie que son option d'achat sera levée à l'issue de la saison. Celle-ci s'élèverait à environ 12M€. Un premier transfert est donc d'ores et déjà acté pour l'été 2022, et cela ne risque pas d'arranger les affaires de Steve Mandanda...