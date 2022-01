Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un pacte secret passé dans ce dossier chaud de Perez ?

Publié le 8 janvier 2022 à 9h00 par D.M.

Le Real Madrid s'est entendu avec les dirigeants de Vinicius Jr. Les différentes parties ont décidé d'attendre la fin de la saison pour évoquer concrètement l'avenir du joueur brésilien.

Vinicius Jr confirme enfin les attentes placées en lui. Présenté comme un phénomène lors de son arrivée au Real Madrid en 2018, l’ancien de Flamengo a eu du mal à s’affirmer au sein de la formation espagnole, jusqu’à donc cette saison. Auteur déjà de 12 buts depuis le début de cet exercice, le joueur brésilien est la grande satisfaction du Real Madrid, qui espère le conserver encore de longues années. De son côté, Vinicius Jr n’a pas, non plus, l’intention d’aller voir ailleurs. « Me fixer un prix pour un transfert ? "100 millions ? C'est mieux de ne fixer aucun prix, je préfère rester ici, au Real Madrid » avait-il confié en décembre dernier.

Le Real Madrid veut attendre la fin de la saison