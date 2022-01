Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Vinicius… Leonardo a un rêve fou pour remplacer Mbappé !

Publié le 1 janvier 2022 à 8h30 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé semble se rapprocher du Real Madrid au fil des semaines, Leonardo rêverait de mettre la main sur Vinicius Jr pour remplacer le Bondynois.

Le PSG est-il condamné à perdre Kylian Mbappé à l’issue de la saison ? Actuellement dans sa dernière année de contrat, le champion du monde tricolore ne semble pas décidé à vouloir prolonger son bail afin de rejoindre le Real Madrid. Florentino Pérez attend avec impatience l’attaquant du PSG, sa grande priorité depuis plusieurs années. Interrogé à plusieurs reprises sur l’avenir de Kylian Mbappé, Leonardo ne s’est pas avoué vaincu dans ce dossier, espérant parvenir à un accord avant l’été, mais le PSG ne part clairement pas favori, obligeant le club à se pencher dès maintenant sur sa succession.

Le rêve Vinicius Jr