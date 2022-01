Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Pogba… Benzema prépare un terrible coup au Qatar !

Publié le 1 janvier 2022 à 4h00 par B.C.

Alors qu’il a déjà l’occasion d’évoluer aux côtés de Kylian Mbappé et Paul Pogba en équipe de France, Karim Benzema souhaiterait également pouvoir compter sur ses deux compatriotes au Real Madrid. Un désir qui ne risque pas d’arranger les plans du PSG.

Avec l’arrivée du nouveau stade Santiago Bernabéu, Florentino Pérez souhaite réaliser un mercato galactique l’été prochain, et sa priorité est déjà toute trouvée. Sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé pourrait s'engager au Real Madrid afin de devenir la nouvelle tête de gondole du club espagnol, une arrivée qui ravirait Karim Benzema, qui a eu l’occasion de nouer une relation forte avec le Bondynois depuis son retour en équipe de France. De quoi plomber les plans du PSG, d’autant que l’attaquant tricolore souhaiterait également voir débarquer Paul Pogba chez les Merengue .

Benzema avec Mbappé et Pogba au Real ?