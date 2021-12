Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a aidé Longoria à boucler plusieurs gros dossiers !

Publié le 1 janvier 2022 à 1h00 par B.C.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille s’est montré actif en mettant la main sur onze joueurs. Un mercato agité dans lequel Jorge Sampaoli a joué un rôle majeur comme l’ont expliqué certains renforts.

L’été dernier, Pablo Longoria n’a pas chômé en mettant la main sur pas moins de onze renforts au total, afin de lancer une nouvelle étape du projet McCourt. Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit ont donc choisi de rejoindre l’OM, séduits à l’idée d’évoluer sous le maillot olympien. Mais Jorge Sampaoli a également joué un rôle déterminant dans la venue de certains joueurs.

Le rôle déterminant joué par Sampaoli lors du mercato estival