Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria valide un départ inattendu à 0€ !

30 décembre 2021

Ne jouant plus forcément les premiers rôles à l’OM avec Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez pourrait bien faire ses valises dans les prochains jours.

Si Alvaro Gonzalez s’était imposé comme le patron de la défense de l’OM à son arrivée, son statut a considérablement évolué. Désormais, compte tenu de la concurrence en défense centrale, l’Espagnol a vu son temps de jeu diminuer sous les ordres de Jorge Sampaoli. Au point de le pousser au départ ? « Alvaro Gonzalez ? Il a l’esprit club. Lui, il a ça au fond de lui. Mais ça n’empêche pas qu’il a une situation personnelle qui ne lui convient pas, qui fait qu’il se pose des questions », expliquait récemment Florent Germain, journaliste pour RMC .

Alvaro Gonzalez sur le départ !