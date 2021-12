Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria fait une croix sur ce gros renfort offensif !

Publié le 30 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

Dans le cadre d’une arrivée de Boubacar Kamara, il a été annoncé que Manchester United pourrait prêter Anthony Martial à l’OM. Une opération qui ne devrait finalement pas voir le jour.

En fin de contrat à l’OM, Boubacar Kamara pourrait bien partir dès cet hiver. Et il y a du monde au rendez-vous pour s’offrir le joueur de Jorge Sampaoli. Cela serait notamment le cas de Manchester United, qui veut densifier son milieu de terrain. Et pour rafler la mise avec Kamara, les Red Devils auraient eu une incroyable idée. Ces derniers jours, Marca annonçait ainsi qu’en contrepartie, Anthony Martial pourrait être prêté à l’OM jusqu’à la fin de la saison.

C’est mort pour Martial !