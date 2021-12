Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, McCourt… L’Arabie Saoudite arrive à Marseille !

Publié le 30 décembre 2021 à 3h00 par A.M.

Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt, Andrea Zanon, conseiller financier et connaisseur du Moyen-Orient, assure que le PIF vise toujours l'OM.

Depuis plusieurs mois, Frank McCourt ne cesse de démentir les rumeurs entourant la vente de l'OM. « Je l’ai dit à de nombreuses reprises. Je ne vais nulle part. J’aime l’OM. J’aime Marseille. L’équipe joue très très bien maintenant. On a atteint notre vitesse de croisière. On construit un club qui peut vraiment gagner. Notre but est d’être sur le podium d’ici la fin de l’année et de pouvoir jouer la Ligue des champions. Je serais très déçu si on ne le faisait pas », confiait-il notamment récemment au micro de France 24 . Et pourtant, Andrea Zanon, conseiller financier et connaisseur du Moyen-Orient, assure que le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite, qui vient de racheter Newcastle, projette également de reprendre l'Inter Milan et... l'OM.

