Mercato - PSG : Mbappé en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 30 décembre 2021 à 2h00 par A.M.

De nouveau interrogé sur son avenir, Kylian Mbappé s'est encore montré évasif, préférant se concentrer sur la seconde partie de saison avec le PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé a assuré au micro de CNN qu'il ne partirait cet hiver : « Je suis au PSG, je suis heureux, je vais finir la saison à 100%. Je vais donner tout ce que j'ai pour remporter la Ligue des champions, le championnat et la coupe de France. Ce n'est vraiment pas le moment pour moi d'en parler ». En revanche, en ce qui concerne la fin de saison, la situation est encore flou et sa nouvelle sortie sur son futur ne va pas éclaircir la situation.

«J’ai décidé de me concentrer exclusivement sur mon football»