Mercato - PSG : Mbappé laisse échapper un indice sur son avenir !

Publié le 30 décembre 2021 à 23h45 par La rédaction

A l’occasion d’un entretien accordé à CNN, Kylian Mbappe pourrait bien avoir laissé échapper un indice clair sur ses intentions. Analyse.

Depuis plusieurs semaines, comme l’a analysé le10sport.com , Kylian Mbappe a clairement changé de discours sur son avenir, laissant la porte beaucoup plus ouverte au PSG qu’au début de l’automne, où il avait alors laissé clairement entendre qu’il avait l’intention de quitter Paris en juin pour le Real. Ce changement de discours est-il purement diplomatique pour ne pas heurter le PSG avant les phases finales de Ligue des champions ou traduit-il un véritable tournant dans sa réflexion ?

Une expression qui en dit long ?