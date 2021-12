Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le discours de Kylian Mbappé n’est pas rassurant !

Publié le 30 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

Ces dernières heures, Kylian Mbappé s’est longuement penché sur la question de son avenir. Et les propos de l’attaquant du PSG n’invitent pas à l’optimisme concernant une prolongation…

Les questions sont nombreuses concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Actuellement au PSG, le Français est toutefois en fin de contrat et une prolongation ne semble toujours pas à l’ordre du jour. Par conséquent, à l’issue de cette saison, Mbappé sera alors libre de rejoindre le club de son choix et les regards se tournent alors vers le Real Madrid. Malgré cette situation, au PSG, Leonardo garde espoir de prolonger le champion du monde. Des espoirs vains ?

Réussir sa sortie ?