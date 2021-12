Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La connexion Raiola-Leonardo va encore faire le bonheur du PSG !

Publié le 30 décembre 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que Leonardo avait bouclé l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG avec Mino Raiola à l’été, d’autres affaires pourraient encore suivre.

Cela fait maintenant plusieurs années que Mino Raiola est bien implanté au PSG. Zlatan Ibrahimovic, Maxwell, Blaise Matuidi… Le célèbre agent a vu ses clients se multiplier au sein du club de la capitale. Et c’est encore le cas aujourd’hui. Le dernier en date ? Gianluigi Donnarumma. Libre, le gardien italien a rejoint le PSG lors du dernier mercato et la relation proche entre Raiola et Leonardo a notamment fait la différence dans ce dossier.

Après Donnarumma, Pogba ?