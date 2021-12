Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voie royale pour Pogba !

Publié le 28 décembre 2021 à 23h50 par La rédaction

A la faveur de certains éléments sortis en Espagne, il apparaît que le PSG a désormais une très grande marge de manœuvre pour Pogba. Analyse.

Plus le temps passe, plus le Paris Saint-Germain paraît avoir le champ libre pour la signature libre de Paul Pogba en juin prochain. Dans son édition du jour, le quotidien sportif espagnol Marca affirme ainsi que le Real Madrid aurait pris la décision d’abandonner la piste, confirmant ce que le10sport.com avait analysé précédemment, à savoir que le Real aurait du mal à mener de front trois dossiers aussi lourds financièrement que Mappe, Haaland et Pogba.

Si Pogba veut un bail XXL…