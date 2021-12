Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta était passé à côté d’un très joli coup !

Publié le 30 décembre 2021 à 2h15 par A.M.

Libre de tout contrat, Youcef Belaïli est très convoité, et en 2019, l'international algérien aurait pu rejoindre l'OM en 2019 lorsqu'Andoni Zubizarreta était directeur sportif.

Libéré de son contrat par le Qatar SC, Youcef Belaïli est très convoité, notamment en Ligue 1 où l'ASSE et Montpellier seraient ravis de l'attirer cet hiver. Et pourtant, 2019, c'est bien l'OM qui aurait mettre la main sur l'international algérien. Selon Touhami.B, journaliste de DZ Foot , Andoni Zubizzareta avait en effet entamé des discussions avec Youcef Belaïli lorsqu'il était directeur sportif de l'OM.

Zubizarreta a raté Belaïli