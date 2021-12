Foot - PSG

PSG - Malaise : Kylian Mbappé monte au créneau pour Pochettino !

Publié le 29 décembre 2021 à 12h15 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino est sous le feu des critiques, l’entraineur argentin peut au moins compter sur le soutien sans failles de Kylian Mbappé.

Arrivé il y a près d’un an sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino n’est plus en état de grâce à Paris dans la mesure où il est sous le feu des critiques de nombreux observateurs. Ces derniers lui reprochent aussi bien le visage peu reluisant affiché par son équipe sans force collective que sa gestion des jeunes joueurs issus du centre de formation, sans oublier ses deux départs avortés au début de l’été dernier puis en novembre. Seulement voilà, dans ce contexte délicat, Mauricio Pochettino peut au moins compter sur l’appui de ses joueurs, et notamment celui de Kylian Mbappé qui a confié tout le bien qu’il pense de son entraineur au PSG.

« Je suis vraiment heureux de travailler avec lui »