PSG - Malaise : Pochettino monte au créneau pour Sergio Ramos !

Publié le 23 décembre 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que Sergio Ramos a été expulsé ce mercredi soir contre Lorient, Mauricio Pochettino a tenu à relativiser cet événement pour l’international espagnol.

Pour la première fois depuis son arrivée en août dernier, Sergio Ramos a pu participer à deux rencontres de suite avec le PSG. Titulaire en Coupe de France le week-end dernier, l’international espagnol est entré à la mi-temps ce mercredi soir contre Lorient en lieu et place de Nuno Mendes. Seulement voilà, le natif de Camas n’a pas terminé la partie puisqu’il a reçu deux cartons jaunes en quelques minutes dans les derniers instants de la partie. Il est de ce fait acté qu’il manquera au moins le match contre Vannes le 3 janvier prochain en Coupe de France. Un coup dur pour Mauricio Pochettino donc, mais ce dernier n’a pas voulu accabler Sergio Ramos en conférence de presse à l’issue du match nul 1-1 concédé par le PSG en terres bretonnes.

« C’est le football, non ? »