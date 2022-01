Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Kamara vend la mèche !

Publié le 5 janvier 2022 à 17h30 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille Boubacar Kamara devrait partir en ce mercato hivernal, afin de rejoindre José Mourinho à l’Olympique de Marseille.

C’est une sorte d’échec pour Pablo Longoria. Formé au club et très important dans le dispositif de Jorge Sampaoli cette saison, Boubacar Kamara pourrait quitter l’Olympique de Marseille par la petite porte. Son contrat se termine dans seulement quelques mois et la presse marseillaise assure qu’il n’y a actuellement aucune chance de le voir prolonger. Ainsi, Longoria aurait décidé de le vendre en ce mercato hivernal afin d’assurer un minimum d’argent à l’OM et le moins que l’on puisse dire c’est que Kamara a la cote à l’étranger. Son nom circule en Angleterre, en Espagne ou encore en Allemagne, mais la piste du moment pourrait le mener en Italie ! La Gazzetta dello Sport a en effet récemment révélé que l’OM discuterait avec l’AS Roma d’une opération comprenant Boubacar Kamara, mais également Pau Lopez et Cengiz Ünder.

Kamara veut l’AS Roma

La Ville Éternelle pourrait bel et bien être la destination du défenseur ou milieu de 22 ans. En tout cas, c’est sa préférée ! Il Corriere dello Sport révèle ce mercredi que l’agent de Boubacar Kamara aurait confié avoir reçu plusieurs offres ces derniers jours, de l'AS Roma mais également d’autres clubs. Le joueur de l’Olympique de Marseille lui aurait clairement expliqué que l'offre romaine l’intéressât grandement et lui aurait donc demandé de travailler sur cette piste en priorité. Voir Kamara poser ses valises à Rome pourrait d’ailleurs être une bonne affaire pour Pablo Longoria, qui pourrait économiser jusqu’à 20,5M€ avec les options d’achat de Pau Lopez et de Cengiz Ünder. Toutefois, l’OM pourrait bien avoir besoin de recruter un remplaçant, si Kamara s’en va...

