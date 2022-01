Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un joli coup à 0€ sur le marché des transferts !

Publié le 5 janvier 2022 à 14h00 par D.M.

L'OM ferait partie des équipes intéressées par Mehmet Can Aydin. Le jeune milieu de terrain voit son contrat avec Schalke 04 arriver à son terme en juin prochain.

Actif dans le sens des arrivées lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria va profiter du mois de janvier pour se séparer de certains éléments superflus. Le président de l’OM pourrait boucler plusieurs départs lors de cette session de transferts comme celui de Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car ou encore celui de Dario Benedetto, prêté à Elche. Mais le dirigeant a aussi commencé à se pencher sur le prochain mercato estival. Pablo Longoria est en quête d’opportunités et aurait déniché un joli coup en Bundesliga.

L'OM sur les traces d'une pépite de Bundesliga