Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara va jouer un sale tour à Pablo Longoria !

Publié le 7 janvier 2022 à 11h45 par A.M.

Alors que l'OM souhaiterait vendre Boubacar Kamara cet hiver, le jeune marseillais ne l'entend pas de cette oreille et compte bien honorer son contrat jusqu'à son terme.

C'est le dossier brûlant de l'OM. Le contrat de Boubacar Kamara s'achève en juin prochain et il ne semble pas enclin à prolonger son bail. Par conséquent, afin d'éviter de le voir partir libre à l'issue de la saison, Pablo Longoria souhaiterait lui trouver une porte de sortie durant le mois de janvier afin de récupérer une indemnité de transfert, même s'il n'est pas très élevée. Dans cette optique, Manchester United, Newcastle ou encore l'AS Roma se seraient positionnés

Kamara ne veut pas partir cet hiver