Mercato - OM : Mourinho détruit les plans de Longoria !

Publié le 8 janvier 2022 à 12h10 par A.C.

Pablo Longoria aimerait vendre Boubacar Kamara en ce mercato hivernal, mais le joueur de l’Olympique de Marseille semble avoir perdu une de ses dernières pistes.

L’issue du feuilleton Kamara pourrait se décider lors des prochaines semaines. En tout cas, c’est ce qu’aimerait bien Pablo Longoria, qui n’a pas réussi à le convaincre de prolonger avec l’Olympique de Marseille. A seulement quelques mois du terme de son contrat, c'est en effet le moment de vendre Boubacar Kamara pour espérer tirer au moins quelques sous de son départ. Et il ne manque pas de prétendants, puisque de nombreux clubs le suivraient de près, notamment le Bayern Munich, le FC Barcelone, Chelsea ou encore Manchester United.

Sergio Oliveira plutôt que Kamara pour la Roma