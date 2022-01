Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara a un choix impressionnant pour son avenir !

Publié le 7 janvier 2022 à 20h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec l'OM, Boubacar Kamara aurait déjà été contacté par le Bayern Munich, le FC Barcelone et Chelsea en vue d'une arrivée libre l'été prochain.

L'avenir de Boubacar Kamara est un sujet sensible à l'OM. Et pour cause, l'international espoirs est le meilleur représentant de la formation de l'OM qui sort peu de joueurs de très haut niveau, et son contrat s'achève en juin prochain. Par conséquent, le club phocéen pourrait laisser partir libre Boubacar Kamara après avoir connu la même situation par le passé avec André Ayew, lui aussi formé au club.

Trois cadors ont contacté Kamara