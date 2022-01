Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha fixe une énorme condition à Pochettino pour son avenir !

Publié le 8 janvier 2022 à 15h15 par A.M.

Conscient que son avenir sur le banc du PSG ne tient qu'à un fil, Mauricio Pochettino aurait une échéance claire : atteindre les demi-finales de la Ligue des champions.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG. Il faut dire que du côté de la direction parisienne, on aurait moyennement apprécié le comportement de l'Argentin face aux rumeurs l'envoyant en Angleterre ou au Real Madrid l'été dernier, puis à Manchester United plus récemment. Sans oublier que depuis son arrivée, Mauricio Pochettino peine à poser sa patte sur le jeu parisien qui manque de cohérence tactique.

La Ligue des champions va tout changer