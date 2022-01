Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann vend la mèche pour son avenir !

Publié le 9 janvier 2022 à 4h45 par T.M.

Actuellement, Antoine Griezmann est prêté par le FC Barcelone à l’Atlético de Madrid. Un prêt que le Français voudrait transformer en transfert définitif.

En 2019, Antoine Griezmann avait réalisé l’un de ses rêves en rejoignant le FC Barcelone. Toutefois, en Catalogne, le Français a vite déchanté. Un cauchemar qui a finalement pris fin lors du dernier mercato estival. Alors que le Barça devait se délester de certains gros salaires, Griezmann a alors été renvoyé à l’Atlético de Madrid. Les deux clubs ont réussi à se mettre d’accord sur les termes d’un prêt d'un an, avec une autre année en option, ainsi qu’une option d’achat de 40M€.

« Je ne veux plus changer »