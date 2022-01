Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a tout prévu pour le remplaçant de Dembélé !

Publié le 8 janvier 2022 à 15h00 par La rédaction

Le FC Barcelone viserait Adama Traoré pour pallier à l'éventuel départ d'Ousmane Dembélé. Prêté avec option d'achat à Wolverhampton par le Barça, Francisco Trincão pourrait jouer un rôle clé dans cette opération.

Xavi se préparerait déjà au départ d'Ousmane Dembélé. Ce dernier réclamerait près de 43M€ de revenus annuels plus 7M€ de divers bonus pour renouveler son contrat avec le FC Barcelone. Des prétentions salariales XXL auxquelles le Barça ne devrait pas donner suite. Par conséquent, les Blaugrana chercheraient à combler le possible futur départ d'Ousmane Dembélé en visant Adama Traoré. Formé à la Masia, l'Espagnol évolue depuis 2018 à Wolverhampton. Et au sein du club anglais, un autre joueur pourrait jouer un rôle crucial dans cette opération...

Trincão pour réduire le transfert de Traoré ?