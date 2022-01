Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’arrivée de Paul Bernardoni est totalement validée !

Publié le 9 janvier 2022 à 5h15 par T.M.

Alors que Paul Bernardoni est désormais un joueur de l’ASSE, Franck Honorat a validé ce choix de Pascal Dupraz.

Compte tenu de la blessure d’Etienne Green, l’ASSE était en quête d’un gardien durant ce mois de janvier. Cela est désormais chose faite. Comme le10sport.com avait pu vous le révéler, Paul Bernardoni a été prêté chez les Verts. Ayant perdu sa place de numéro 1 à Angers, le portier français va donc tenter de se relancer à l’ASSE, étant en concurrence avec Etienne Green pour cette seconde partie de saison.

« Une bonne recrue pour l’ASSE »