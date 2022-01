Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Haaland dicté… par Kylian Mbappé ?

Publié le 9 janvier 2022 à 6h45 par Th.B.

Alors que le PSG aimerait voir Erling Braut Haaland succéder à Kylian Mbappé sur le front de l’attaque du club parisien, le Real Madrid pourrait essuyer un bel échec dans sa quête à la signature d’Haaland et potentiellement en raison du futur recrutement de Mbappé.

Comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité en août dernier, Erling Braut Haaland est la piste privilégiée par les dirigeants du PSG dans le cadre d’un départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé en juin prochain. Cependant, le PSG n’est pas seul à en pincer pour l’attaquant du Borussia Dortmund qui dispose d’une clause libératoire à 75M€ et effective en fin de saison dans son contrat courant jusqu’à l’été 2024. Et parmi les nombreux courtisans du Norvégien figurent le Real Madrid, qui serait d’ailleurs sa préférence d’après Mario Cortegana. « Le joueur préfère aller au Real Madrid, il l’a annoncé à certains proches. Haaland a dit à son entourage qu'il était très attiré par la possibilité de rejoindre le Real Madrid, sa grandeur, la première du stade entièrement rénové à Noël en 2022 ». Voici le message lourd de sens divulgué par le journaliste de Marca sur YouTube . Pour autant, tout ne serait pas perdu pour le PSG dans la course à la signature d’Haaland.

« Je sais qu'il a des doutes sur le fait de vouloir être le leader »