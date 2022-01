Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Kylian Mbappé sera…

Publié le 9 janvier 2022 à 4h30 par T.M.

Alors que le départ de Kylian Mbappé se précise, le PSG va devoir lui trouver un remplacer. Et on commence à y voir plus clair à ce sujet.

Au PSG, on veut encore y croire pour la prolongation de Kylian Mbappé. Leonardo l’a bien expliqué, il refuse de baisser les bras et les Parisiens tenteront donc leur chance jusqu’au dernier moment. Mais cela pourrait être vain. Alors que Mbappé voulait déjà partir à l’été, son envie d’ailleurs pourrait toujours être présente, lui qui sera libre de rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison. Cela sera alors une perte terrible pour le PSG qu’il faudra alors pallier…

Dembélé, l’heureux élu ?

La succession de Kylian Mbappé au PSG fait de plus en plus parler et plusieurs noms reviennent avec insistance. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski sont en haut de la liste, mais selon les derniers échos, le buteur du Borussia Dortmund devrait plutôt poursuivre sa carrière en Espagne, tandis que le Polonais est plus proche de prolonger au Bayern Munich que de partir. Une prolongation avec les Bavarois attendrait également Kingsley Coman. Alors que le PSG penserait à son ancienne pépite pour oublier Mbappé, celle-ci devrait poursuivre l’aventure au Bayern Munich. Si cela s’annonce donc compliqué dans ces dossiers, le PSG pourrait en revanche avec toutes ses chances avec Ousmane Dembélé. Trop gourmand pour prolonger au FC Barcelone, le Français devrait donc s’en aller. Libre à la fin de la saison, Dembélé pourrait alors être la solution pour assurer la succession de Mbappé.