Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé est confirmé à Doha !

Publié le 9 janvier 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé est déjà promis à une arrivée libre au Real Madrid. Et cette tendance a été confirmée par un membre de la famille royale du Qatar…

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin en juin prochain au terme de son contrat ! Comme le10sport.com vous l’a indiqué cette semaine, l’attaquant français dispose d’un accord de principe avec le Real Madrid même si aucun document officiel n’a été signé, Florentino Pérez affiche déjà sa certitude en coulisses d’attirer gratuitement Mbappé en 2022. Et le Qatar confirme ses envies de départ du PSG…

« Quand quelqu’un veut quitter le club… »