Mercato - PSG : L'opération Haaland plombée par... le FC Barcelone ?

Publié le 8 janvier 2022 à 22h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité en cas de départ de Kylian Mbappe en 2022. Toutefois, le club de la capitale devrait se méfier grandement du FC Barcelone sur ce dossier. En effet, le club catalan croirait en ses chances de pouvoir recruter Erling Haaland, et ce, malgré ses soucis financiers.

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappe en 2022, le PSG a fait son choix. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo compte miser sur Erling Haaland en priorité pour l'éventuelle succession de son numéro 7. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait batailler ferme sur ce dossier car le Real Madrid, Manchester United, City et le FC Barcelone seraient également sur les rangs d'Erling Haaland. D'ailleurs, le club emmené par Xavi serait confiant sur ce dossier.

Laporta croit en ses chances pour Erling Haaland