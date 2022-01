Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les menaces sont identifiées pour Erling Haaland !

Publié le 8 janvier 2022 à 21h15 par D.M.

Lié au Borussia Dortmund jusqu'en 2024, Erling Haaland aurait pris la décision de changer d'air. Le joueur aurait une préference pour le Real Madrid, mais d'autres équipes vont jouer leur va-tout dans ce dossier.

Agent d’Erling Haaland, Mino Raiola a vendu la mèche. Lors d’un entretien à Sport 1 en décembre dernier, il a annoncé le départ probable de son client à la fin de la saison : « Peut-être cet été, peut-être l'été d'après. Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été. Nous verrons. (…) C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui cherche de nouveaux challenges ». Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG le suit dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Le Real Madrid serait en pole dans ce dossier Haaland et aurait la préférence du joueur selon certains médias espagnols et anglais.

Erling Haaland affole l'Europe !