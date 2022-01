Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça va dans tous les sens pour Erling Haaland !

Publié le 8 janvier 2022 à 17h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappe est de plus en plus proche d'un départ libre et gratuit vers le Real Madrid. Conscient de la situation Leonardo compte se jeter en priorité sur Erling Haaland pour pallier l'éventuel départ de son numéro 7. Toutefois, le buteur du Borussia Dortmund privilégierait le Real Madrid pour la suite de sa carrière. Une information qui n'aurait pas échappée aux clubs de Manchester (United et City). En effet, les Red Devils et les Citizens auraient désormais tiré un trait sur Erling Haaland.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappe met le PSG dans une situation on ne peut plus compliquée. S'il ne parvient pas à convaincre son numéro 7 de parapher un nouveau bail d'ici la fin de la saison, le club parisien le verra faire ses valises et rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappe est déjà promis au Real Madrid. En effet, le champion du monde tricolore a donné sa parole à Florentino Pérez. Ainsi, le président du Real Madrid est totalement confiant sur ce dossier. A tel point qu'il n'a pas prévu de plan B. Pour sa part, le PSG a tout prévu pour prévenir le départ de Kylian Mbappe. Selon nos informations du 25 aout, Leonardo a déniché le potentiel successeur de son numéro 7. Et il s'agit d'Erling Haaland. En effet, le buteur du Borussia Dortmund est la grande priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappe en 2022. Toutefois, Leonardo pourrait voir son souhait de recruter Erling Haaland capoter à cause du Real Madrid.

Manchester United et City abandonnent Haaland